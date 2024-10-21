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İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Zorla Yerinden Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları, Filistinlileri göçe zorlayarak insani krizin boyutlarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:10
İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Zorla Yerinden Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze'deki Operasyonları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde bulunan Cibaliya'da sürdürdüğü operasyonlarla Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Son günlerde saldırılarını yoğunlaştıran ordu, özellikle hava bombardımanları ve kara saldırılarıyla bölgedeki yerleşimleri hedef alıyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Cibaliya'da yaşayan Filistinlilerin, 6 Ekim tarihinden bu yana herhangi bir insani yardım hizmetine erişimi bulunmuyor. Gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle halk, açlık ve susuzluk gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi, yaşam mücadelesini daha da zor hale getiriyor.

Görüntülerde Zorluklar

İsrail ordusu, Cibaliya'da zorla yerlerinden edilen çoğu kadın ve çocuktan oluşan Filistinlilerin görüntülerini paylaştı. Ellerinde beyaz bayrak taşıyan bu insanlar, İsrail saldırıları nedeniyle harabe haline gelen bir yolda toplanmış durumda. Bu görüntüler, bölgedeki insani durumu gözler önüne seriyor.

Gözdağı Veren Askeri Hazırlıklar

5 Ekim'deki yoğun hava saldırılarının ardından, 6 Ekim'de kara saldırıları da başlamış durumda. Bu askeri harekâtın arka planında, İsrail medyasında çıkan haberlerde 'generallerin planı' olarak adlandırılan stratejinin olduğu iddia ediliyor. Bu plan, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin tahliyesini ve İsrailliler için yeni yerleşim alanları oluşturulmasını amaçlıyor.

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