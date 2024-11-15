İsrail Ordusu Gazze'de Göç Eden Bir Filistinliyi Vurdu

İsrail Ordusunun Gazze'deki Ateş Açma Olayı

İsrail askerlerinin, Gazze'de yerinden edilerek kentin orta kesimine gitmek isteyen bir Filistinliyi 'göç yolunda' vurarak öldürdüğü bildirildi. Olay, Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru yakınlarındaki kontrol noktası civarında gerçekleşti.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Reşid Caddesi üzerinde, Gazze'nin orta kesimine ulaşmaya çalışan Filistinliye ateş açıldı. İsrail askerleri, yaralanan gencin sağlık ekipleri tarafından kurtarılmasını engelledi. Hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi, Birleşmiş Milletler (BM)'e ait bir araç tarafından hastaneye taşındı.

Son Gelişmeler ve İstatistikler

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu iki kişi daha hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda, yaklaşık 43 bin 764 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın. Saldırılarda 103 bin 490 kişi de yaralandı.

Enkaz altındaki ölü sayısının binlerce olduğu bildirilirken, sivil altyapının hedef alınması, halkın hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmasına rağmen devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.