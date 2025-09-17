İsrail ordusu Gazze'de iki günde 25 konut kulesini yıktı

Bakan Katz: Komuta sahadaki tugay komutanlarına devredildi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de iki gün içinde 25 konut kulesini imha ettiğini bildirdi.

Katz, ordunun dün Gazze kentine kara saldırılarını başlatması ve komuta sorumluluğunun sahadaki tugay komutanlarına devredilmesiyle birlikte bu sayının gerçekleştiğini ve bunun "çok büyük ve önemli bir rakam" olduğunu belirtti.

Bakan Katz, manevra yapan birliklere yönelik herhangi bir keskin nişancı tehdidini ortadan kaldırmak için bazı silahlı kişilerin öldürüldüğünü ve altyapının imha edildiğini ifade etti.

Katz, Gazze halkından güneye doğru hareket etmelerini istediklerini aktararak bunun Gazze halkının güvenliği için yapıldığını iddia etti.

Ayrıca Katz, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmaması ve silah bırakmaması halinde "Gazze'nin yıkılacağı ve Hamas'ın katillerinin anıtına dönüştürüleceği" tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün yaptığı açıklamada, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, iki gün içinde Gazze şehrine 150'den fazla hava ve topçu saldırısı düzenlendi.