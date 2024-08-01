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İsrail Ordusu Gazze'de Kassam Lideri Muhammed Dayf'ı Öldürdüğünü İddia Etti

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırıda Kassam lideri Muhammed Dayf'ın öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:24
İsrail Ordusu Gazze'de Kassam Lideri Muhammed Dayf'ı Öldürdüğünü İddia Etti

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, 13 Temmuz tarihinde Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgedeki bir saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Dayf'ın öldüğünü iddia etti.

Güvenli Bölgeye Saldırı

Sahada yaşananların detaylarına göre, İsrail savaş uçakları bu saldırıda Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Bu saldırıda, yarısı kadın ve çocuk olmak üzere, en az 90 Filistinli yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi yaralandı. İsrail ordusu, bu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Muhammed Dayf ile birlikte Kassam Tugayları'nın Han Yunus lideri Rafi Selame'yi de hedef aldığını belirtti.

İddialara Yönelik Tepkiler

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikastın sonuçlarını doğruladı. Ancak, Hamas henüz bu bilgiyi doğrulamadı. Hamas, İsrail ordusunun sivillere karşı uyguladığı saldırıları kamufle etmek için dayf'ın adını kullandığını dile getirdi.

Dayf ve Geçmişi

1965 yılında Han Yunus’ta doğan Muhammed Dayf, 1987'de Hamas'a katıldı. İsrail, 1989 yılında Gazze'ye büyük bir operasyon düzenlediğinde Dayf'ı gözaltına aldı ve 16 ay boyunca tutuklu kaldı. Serbest kaldıktan sonra, Kassam Tugayları bünyesinde çok sayıda silahlı eylemde bulundu.

Dayf, İsrail tarafından 'hayalet komutan' olarak anılmakta olup, İsrail güvenlik teşkilatlarının sık sık onu ele geçirmek için çaba sarf ettiğine dair bilgi bulunmaktadır. 2014 yılında da İsrail, Dayf'ı öldürdüğünü iddia etmiş fakat bu kesin bir bilgi olarak doğrulanmamıştır.

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