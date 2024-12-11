İsrail Ordusu, Gazze'de Okul ve Binaları Hedef Aldığını Kabul Etti

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Hamas mensuplarını vurma bahanesiyle Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve sivillerin evlerini hedef aldığını kabul etti.



El-Fellah Okulu'na Saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 3 Aralık'ta Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı el-Fellah Okulu'na düzenlenen saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının, Hamas’ın elit birimi ez-Zeytun Tugayı Komutanı Fehmi Silmi'nin öldürülmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.



Hamas İddiaları

Açıklamada, Silmi'nin İsrail'e karşı birçok saldırıyı planladığı ve 7 Ekim'deki saldırılarda 14 İsrail askerinin öldüğü bir baskını yönettiği öne sürüldü. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da da Hamas'ın Hava İndirme Birliği Komutanı Salah Dehman'ın öldüğü iddiası belirtildi.

İnsani Kriz ve Savaş Suçları

İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerinde sıkı bir kuşatma uyguladığı bildirilmektedir. Bu kuşatma sebebiyle insani yardımların bölgeye girişinin engellenmesi, hastanelerin hedef alınması ve sivil altyapının tahrip edilmesi nedeniyle bölge halkı göç etmek zorunda kalmaktadır.



Ağır Kayıplar ve Devam Eden Saldırılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 44 bin 805 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu ölülerin 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadındır ve 106 bin 257 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak ciddi hasarlar oluşmaktadır.