İsrail Ordusu Gazze'de Okula Saldırı Düzenledi

İsrail'in Gazze'deki Okula Düzenlediği Saldırı

Güneydoğu'da yaşanan çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde, Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi.

Saldırıda Kaybedilenler

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Hedef Alınma Gerekçesi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan okulun 'Hamas ile bağlantılı silahlı kişiler' barındırdığı iddia edildi.