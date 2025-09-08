İsrail Ordusu Gazze'de "Ruya" Çok Katlı Binasını Hava Saldırısıyla Yıktı

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal planını devreye soktuğu operasyon kapsamında kentin batısında bulunan çok katlı "Ruya" binasını hava saldırısıyla yerle bir etti.

Olayın ayrıntıları

Görgü tanıklarına göre, kentin batısındaki Cemal Abdunnasır Caddesi'nde yer alan binanın sakinleri ile çevredeki çadırlarda yaşayan Filistinlilerden bölgeyi terk etmeleri istendi. Talimatın ardından İsrail savaş uçakları binaya iki ayrı saldırı düzenledi.

Tanıklar, saldırı sonucu binanın tamamen yerle bir olduğunu ve çevresindeki yüzlerce Filistinlinin kaldığı çadırların da yıkıldığını belirtti. Binanın yakınında bir hastane ve bazı hizmet tesislerinin bulunduğu ifade edildi.

Benzer saldırılar ve tarihçe

İsrail ordusu, önceki gün de Gazze'nin Beyrut Caddesi El-Maliyye Kavşağı'ndaki 7 kattan oluşan, 30 dairelik "Ruya" binasını saldırı tehdidinin ardından bombalayarak yerle bir etmişti.

Daha önce de 5 Eylül'de içinde yüzlerce kişinin yaşadığı "Müşteha", 6 Eylül'de ise "Susi" adlı çok katlı binalar hedef alınmıştı.

Siyasi söylemler ve askeri hedef

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıların şiddetlendirilmesi tehdidinde bulunmuştu. İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.