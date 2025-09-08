İsrail Ordusu Gazze'de "Ruya" Çok Katlı Binasını Hava Saldırısıyla Yıktı

İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki "Ruya" çok katlı binayı savaş uçaklarıyla iki saldırıda yerle bir etti; çevredeki çadırlar ve tesisler de yıkıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:32
İsrail Ordusu Gazze'de "Ruya" Çok Katlı Binasını Hava Saldırısıyla Yıktı

İsrail Ordusu Gazze'de "Ruya" Çok Katlı Binasını Hava Saldırısıyla Yıktı

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal planını devreye soktuğu operasyon kapsamında kentin batısında bulunan çok katlı "Ruya" binasını hava saldırısıyla yerle bir etti.

Olayın ayrıntıları

Görgü tanıklarına göre, kentin batısındaki Cemal Abdunnasır Caddesi'nde yer alan binanın sakinleri ile çevredeki çadırlarda yaşayan Filistinlilerden bölgeyi terk etmeleri istendi. Talimatın ardından İsrail savaş uçakları binaya iki ayrı saldırı düzenledi.

Tanıklar, saldırı sonucu binanın tamamen yerle bir olduğunu ve çevresindeki yüzlerce Filistinlinin kaldığı çadırların da yıkıldığını belirtti. Binanın yakınında bir hastane ve bazı hizmet tesislerinin bulunduğu ifade edildi.

Benzer saldırılar ve tarihçe

İsrail ordusu, önceki gün de Gazze'nin Beyrut Caddesi El-Maliyye Kavşağı'ndaki 7 kattan oluşan, 30 dairelik "Ruya" binasını saldırı tehdidinin ardından bombalayarak yerle bir etmişti.

Daha önce de 5 Eylül'de içinde yüzlerce kişinin yaşadığı "Müşteha", 6 Eylül'de ise "Susi" adlı çok katlı binalar hedef alınmıştı.

Siyasi söylemler ve askeri hedef

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıların şiddetlendirilmesi tehdidinde bulunmuştu. İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor
2
Recep Yazıcıoğlu ölümünün 22. yılında Söke'de anıldı
3
Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri
4
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
5
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir