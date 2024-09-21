İsrail Ordusu Gazze'de Sağlık Bakanlığına Saldırdı: 5 Ölü

Gazze'de Üzücü Bir Olay

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Sağlık Bakanlığına ait depoları bombaladı. Gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 5 bakanlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Saldırı Detayları

Olay, Sağlık Bakanlığının Musabbih bölgesindeki depolarına yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle sağlık ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşmasının engellendiği ifade ediliyor.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaralıların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için tüm uluslararası kuruluşları ve ilgili kurumları acilen harekete geçmeye davet etti. Bu durum, bölgedeki insani krizin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.