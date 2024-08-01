İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Gazze Şeridi'nde Ölümleri Tetikleyen Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Magazi Mülteci Kampı'nda, bir araca yönelik gerçekleştirdiği saldırıda en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.

Savaş Uçakları Sivil Aracı Hedef Aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından duyurulan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Magazi Mülteci Kampı'nın girişindeki sivil bir aracı vurdu. Bu saldırıda en az 8 sivil hayatını kaybederken, yaralıların sayısı da giderek arttı.

Yaşanan Çirkinlikler ve Bilançolar

Ek olarak, İsrail ordusunun Magazi Kampı çevresindeki bazı evleri de havadan bombaladığı bildirildi. Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlenen saldırılarda da bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirlendi.

Son günlerde, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir aracı hedef alması neticesinde 5 Filistinli de yaşamını yitirmişti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yoğun hava saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin sayısının korkunç boyutlara ulaştığı kaydedildi. Resmi rakamlar, bu süre zarfında en az 39,445 Filistinlinin öldüğünü ve 91,073 kişinin yaralandığını gösteriyor. Çocuklar ve kadınlar ise bu saldırıların en fazla etkilenen grupları arasında yer alıyor.

Yıkım ve Enkaz Altında Kalan Hayatlar

Henüz enkaz altında binlerce kişinin yaşamıyla ilgili haber alınamadığı belirtiliyor. Bombalamalar, halkın barındığı hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıları da ciddi şekilde tahrip etmekte. Bu durum, masum sivillerin hayatını derinden etkilemekte ve uluslararası toplumda endişelere yol açmaktadır.