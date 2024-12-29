İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılarını Genişletmeye Hazırlanıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 14 aydır sürdürdüğü şiddetli saldırılarının kapsamını genişletme hazırlığı yaptığı bildirildi. İsrailli "Walla" haber sitesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'deki saldırıların artırılması yönünde talimat verdi.

Ordu kaynakları, Filistinli gruplar üzerindeki askeri baskının arttırılması için Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenlenmesi talimatının verildiğini belirtirken, ayrıca İsrail zırhlı ve istihkam birliklerinin de Gazze'ye konuşlandırılacağını aktardı. Ordunun saldırılarını ve askeri varlığını Gazze'nin hangi bölgelerinde yoğunlaştıracağına dair özel bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 484 Filistinli hayatını kaybederken, bu sayı 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere öne çıkıyor. Ayrıca, 108 bin 90 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği bilgi edindi.

Son olarak, İsrail güçlerinin, yaklaşık 3 aydır Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine yönelik saldırılarını artırarak sıkı bir kuşatma uyguladığı kaydedildi.