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İsrail Ordusu Gazze'de Sığınmacılara Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:59
İsrail Ordusu Gazze'de Sığınmacılara Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye Saldırı

Gün geçtikçe derinleşen çatışmalar, sivil hayatı tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak, İsrail ordusu tarafından Gazze’de sığınmacıların barındığı bir okula düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Saldırı sonrası bölgedeki sağlık kuruluşları acil müdahalelerde bulunarak yaralıları hastanelere kaldırdı. Olay, sivil yaşamın ne denli tehlikede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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