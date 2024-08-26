İsrail Ordusu Gazze'de Sivil Okulu Hedef Aldı

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okulu bombaladı. Bu saldırıda, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampındaki Saldırı

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı’nda, kuzeyden gelen sivillerin güvenli alanı olarak seçtiği İzz Bin Abdüsselam Okulu’na top atışları ile saldırı düzenledi. Saldırıda birçok can kaybı ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Şiddetli Bombardıman Devam Ediyor

Gözlemciler, İsrail topçularının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini aktarıyor. Ayrıca, hava saldırıları olarak İsrail ordusuna ait helikopterler, Deyr el-Belah kenti civarında bulunan bir fabrikayı sıkı ateş altına aldı.

Hastanelere Yüksek Talep

Hastane kaynakları, Han Yunus’ta, İsrail’in Refah’a yönelik saldırısının ardından enkaz altından kurtarılan üç kişinin naaşının Avrupa Hastanesi’ne getirildiğini bildirdi. Gece saatlerinde, Refah’ın batısında birçok yapının patlayıcılarla havaya uçurulduğu ifade ediliyor.

Sivil Kaybı ve Altyapı Tahribatı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'nın son raporuna göre; 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılarda en az 40,405 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 93,468’e ulaştı. Özellikle hastane ve okul gibi sivil altyapının hedef alınması büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Özetle, Gazze’deki saldırılarda sivil kayıplar artarken, halkın güvenli alan olarak gördüğü yapıların da hedef alınması, bölgedeki durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.