Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu, Gazze'de Son 48 Saate 61 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 61 Filistinliyi öldürdüğünü ve 162 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:39
İsrail Ordusu, Gazze'de Son 48 Saate 61 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Kayıpları Artırıyor

İsrail ordusu, son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nde 61 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 162 kişinin yaralandığını rapor etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu açıklamayı yaparak durumu detaylandırdı.

İsrail'in Devam Eden Saldırıları

Sağlık Bakanlığı'nın duyurusuna göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 337 gündür sürüyor. Geride kalan 48 saat içerisinde meydana gelen 4 ayrı olayda 61 kişi hayatını kaybetti.

Cuma Günü Durum

7 Ekim 2023'ten itibaren, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 40 bin 939'a ve yaralı sayısı 94 bin 616'ya ulaştı.

Enkaz Altında Kayıplar

Yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yolların kenarlarında ölülerin bulunduğu fakat İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları