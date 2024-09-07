İsrail Ordusu, Gazze'de Son 48 Saate 61 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Kayıpları Artırıyor

İsrail ordusu, son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nde 61 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 162 kişinin yaralandığını rapor etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu açıklamayı yaparak durumu detaylandırdı.

İsrail'in Devam Eden Saldırıları

Sağlık Bakanlığı'nın duyurusuna göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 337 gündür sürüyor. Geride kalan 48 saat içerisinde meydana gelen 4 ayrı olayda 61 kişi hayatını kaybetti.

Cuma Günü Durum

7 Ekim 2023'ten itibaren, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 40 bin 939'a ve yaralı sayısı 94 bin 616'ya ulaştı.

Enkaz Altında Kayıplar

Yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yolların kenarlarında ölülerin bulunduğu fakat İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.