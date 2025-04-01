İsrail Ordusu Gazze'de Tahliye Emirleri Yayınlıyor

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Yeni Tahliye Emri Yayınladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik yeni bir tahliye emri yayımladı. Bu yeni emir, bölgedeki geniş bir alanın boşaltılmasını içeriyor.

Filistinlilere Yönelik Uyarılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, özellikle Beyt Hanun, Meşru Beyt Lahiya, Şeyh Zayid, Tel ez-Zater ve El-Menşiye bölgelerinde yaşayan Filistinlilere, derhal bulundukları yerleri terk etmeleri ve Gazze kentindeki sığınma merkezlerine geçmeleri” uyarısında bulundu.

Adraee, bu uyarının son aşama olduğunu vurgularken, bölgeden roket atıldığını öne sürerek, güvenlik için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yerinden Edilmeler ve Saldırılar

Bölgedeki insani duruma dair kaygılar giderek artarken, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail ordusunun son saldırıları sonucunda Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin %90'ı en az bir kere yerinden edilmiştir.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlayan ve 19 Ocak 2025’te sağlanan ateşkese kadar devam eden savaş sürecinde, Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar da yayınlamıştı. Ancak, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi bozan ordu, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.