İsrail Ordusu Gazze'de Tavuk Çiftliğini Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentindeki bir tavuk çiftliğine hava saldırısı düzenleyerek 2 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:18
İsrail Ordusu Gazze'de Tavuk Çiftliğini Bombaladı

İsrail Ordusundan Refah'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney kesiminde yer alan Refah şehrinde bir tavuk çiftliğini hedef alarak düzenlediği hava saldırısında, ilk bilgilere göre 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, İsrail'in hava saldırısının, Refah'ın kuzeybatısında bulunan Filistinli Ebu Şaar ailesine ait bir tavuk çiftliğine yapıldığını aktardı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve daha fazla ayrıntı henüz netleşmedi.

Gazze'deki Durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarda en az 41 bin 206 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların arasında 16 bin 795 çocuğun ve 11 bin 378 kadının bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, 95 bin 337 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu ifade edilirken, sivillere yönelik olan saldırılar halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına da yönelmektedir.

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