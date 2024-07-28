İsrail Ordusu Gazze'de Yaralı Askerin Ölümünü Duyurdu

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen çatışmalarda yaralanan bir askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ordudan gelen açıklamada, Givati Tugayı'ndan 21 yaşındaki Çavuş Yonatan Aharon Greenblatt'ın, 20 Temmuz'daki çatışmalarda ağır yaralandığı ve yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Askeri Kaybın Ardındaki Rakamlar

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı tarihten itibaren, İsrail ordusunun resmi verilerine göre, toplamda 684 İsrail askeri hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 331’i, kara operasyonları sırasında gerçekleşti.