İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Kamyonunu Ateşe Verdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyine gitmekte olan insani yardım yüklü bir kamyonu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde durdurarak ateşe verdi. Bu olay, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştıran bir gelişme olarak kaydedildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Zeytun Mahallesi'nde bir yardım kamyonunu durdurduğunu ve ardından alevlere bırakıldığını ifade etti. Tanıklar, bu kamyonun özel bir şirkete ait insani yardım yüklü olduğunu aktardı.

Kamyon sürücüsünün, İsrail askerleri tarafından araçtan inmeye zorlandığı ve yardım yüklü kamyonun bilinmeyen bir yere götürülerek ateşe verildiği kaydedildi.

Gazze'deki İnsani Kriz

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 44 bin 708 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlar arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca 106 bin 50 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu bildiriliyor.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip ediliyor. Bu durum, Gazze'deki insani krizin boyutlarını artırarak, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.