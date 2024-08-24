İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Tahliye Kararı İle İlgili Açıklamada Bulundu

İsrail Ordusu'ndan Gazze İçin Tahliye İlanı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaşayanlar için ikinci kez tahliye talebinde bulundu. Bu durum, son bir haftada yaşanan savaşın sürmesiyle birlikte daha da acil hale geldi.

Ordu Sözcüsü Açıklama Yaptı

İsrail ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, 'X' sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sistematik tahliyelerin devam ettiğinin altını çizdi. Adraee, El-Masdar, El-Meğazi, El-Harat, El-Besatin, El-Ensar, Ed-Dimsa, Es-Safa ve Es-Sidra gibi bölgelerde yaşayanların, insan güvenliği için bu alanları boşaltmaları gerektiğini belirtti.

17 Ağustos'tan Beri Süregelen Zorunlu Tahliyeler

17 Ağustos'taki ilk tahliye çağrısından bu yana, Gazze'de yaşayanların evlerini terketmeleri isteniyor. BM verilerine göre, Gazze'deki her on kişiden dokuzu, İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi. Savaş ve gıda sıkıntısı çeken Filistinliler, bu süre zarfında zor bir yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinlilerin Durumu Alarm Veriyor

Büyük bir bölümü her ay zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan Filistinliler, bu durumu çaresizce yaşıyorlar. Çoğunun geçici sığınağı derme çatma çadırlar olup, insani koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Sonuç olarak, Gazze'deki kriz giderek derinleşirken, İsrail’in tahliye politikalarının, bölgedeki insani durumu daha da outlandığı görülmektedir.