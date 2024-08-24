Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Tahliye Kararı İle İlgili Açıklamada Bulundu

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki bölgeler için tahliye çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 17:58
İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Tahliye Kararı İle İlgili Açıklamada Bulundu

İsrail Ordusu'ndan Gazze İçin Tahliye İlanı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaşayanlar için ikinci kez tahliye talebinde bulundu. Bu durum, son bir haftada yaşanan savaşın sürmesiyle birlikte daha da acil hale geldi.

Ordu Sözcüsü Açıklama Yaptı

İsrail ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, 'X' sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sistematik tahliyelerin devam ettiğinin altını çizdi. Adraee, El-Masdar, El-Meğazi, El-Harat, El-Besatin, El-Ensar, Ed-Dimsa, Es-Safa ve Es-Sidra gibi bölgelerde yaşayanların, insan güvenliği için bu alanları boşaltmaları gerektiğini belirtti.

17 Ağustos'tan Beri Süregelen Zorunlu Tahliyeler

17 Ağustos'taki ilk tahliye çağrısından bu yana, Gazze'de yaşayanların evlerini terketmeleri isteniyor. BM verilerine göre, Gazze'deki her on kişiden dokuzu, İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi. Savaş ve gıda sıkıntısı çeken Filistinliler, bu süre zarfında zor bir yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinlilerin Durumu Alarm Veriyor

Büyük bir bölümü her ay zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan Filistinliler, bu durumu çaresizce yaşıyorlar. Çoğunun geçici sığınağı derme çatma çadırlar olup, insani koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Sonuç olarak, Gazze'deki kriz giderek derinleşirken, İsrail’in tahliye politikalarının, bölgedeki insani durumu daha da outlandığı görülmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!