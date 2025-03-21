İsrail Ordusu Gazze'de Zorunlu Tahliye Emri Yayınladı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine yönelik tahliye emri ile Filistinlilerin güneydeki bölgelere zorla göç etmesini istedi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:17
İsrail Ordusu Gazze'de Zorunlu Tahliye Emri Yayınladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaşayan Filistinlilerin güney bölgelere zorla göç ettirilmesine dair yeni bir "tahliye emri" yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Es-Salatin, El-Kerame ve El-Avde mahallelerinde yaşayan Filistinlilerin, bu bölgeleri terk ederek güneydeki alanlara gitmelerini istedi.

Daha önce de 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanacak ateşkese kadar süren saldırılarla birlikte, İsrail ordusu Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri gereken alanları gösteren haritalar yayınlamıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı verilere göre, bu saldırılar sonucunda Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin %90'ı en az bir kez yerinden edilmiş durumda.

19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne tekrar şiddetli saldırılar başlattı. Bu yeni saldırılarda şu ana kadar çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600’e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

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