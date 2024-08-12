Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Gazze'deki Asker Kaybını Açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu ve ölü asker sayısının 690'a yükseldiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:34
İsrail Ordusu Gazze'deki Asker Kaybını Açıkladı

İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Asker Kaybı Açıklaması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, 7 Ekim tarihinden beri ölen asker sayısının 690'a ulaştığı belirtildi.

Çatışmalarda Hayatını Kaybeden Asker

İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, 101. Taburda görev yapan 19 yaşındaki Omer Ginzberg'in, Gazze'nin güneyinde meydana gelen çatışmada hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Askeri Kayıplar ve Yaralı Sayısı

7 Ekim'den itibaren, 330'u karadan yapılan saldırılar sırasında olmak üzere toplamda 690 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, yaralanan askerlerin sayısının da, 2 bin 202'sinin karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 4 bin 306 olduğu kaydedildi.

Eleştiriler ve Gizli Veriler

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili gerçek verileri gizlemekle eleştiriler almaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı