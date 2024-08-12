İsrail Ordusu Gazze'deki Asker Kaybını Açıkladı

İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Asker Kaybı Açıklaması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, 7 Ekim tarihinden beri ölen asker sayısının 690'a ulaştığı belirtildi.

Çatışmalarda Hayatını Kaybeden Asker

İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, 101. Taburda görev yapan 19 yaşındaki Omer Ginzberg'in, Gazze'nin güneyinde meydana gelen çatışmada hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Askeri Kayıplar ve Yaralı Sayısı

7 Ekim'den itibaren, 330'u karadan yapılan saldırılar sırasında olmak üzere toplamda 690 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, yaralanan askerlerin sayısının da, 2 bin 202'sinin karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 4 bin 306 olduğu kaydedildi.

Eleştiriler ve Gizli Veriler

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili gerçek verileri gizlemekle eleştiriler almaktadır.