İsrail Ordusu Gazze'deki Bir Üniversitesi Hedef Aldı

İsrail Ordusundan Gazze'ye Yeni Bir Saldırı

Gazze Şeridi'nde, Filistin Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Uygulamalı Bilimler Üniversitesini bombaladı.

Bombardımanın Sonuçları

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı bir açıklama yaparak, bombardıman sonucu üniversite binalarının tamamen yıkıldığını açıkladı. Ayrıca, Basal, Tel el-Heva bölgesine giren İsrail ordusunun binaları patlayıcılarla yıktığını ve savaş uçaklarıyla havadan bombardıman gerçekleştirdiğini belirtti.

Tanıkların Gözlemleri

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, üniversite çevresinden şiddetli patlama seslerinin yükseldiğini ve bölgeden yoğun dumanların çıktığını ifade etti.

Gazze'deki Eğitim Kurumlarına Yönelik Saldırılar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından 1 Ağustos'ta yapılan bir açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen İsrail saldırılarında toplamda 117 okul ve üniversitenin yıkıldığı, ayrıca 107 araştırmacı ve öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.