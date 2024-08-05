İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmalarda Asker Yaraları

Gazze Şeridi'nde Yeni Bir Çatışma

Güney Gazze'de meydana gelen yoğun çatışmalarda, İsrail ordusundan 4'ü ağır 7 askerin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak daha fazla detay paylaşımlar yapılmadı.

Hastaneye Kaldırıldılar

İsrail Ordu Radyosu'ndan alınan bilgilere göre, yaralanan askerler hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerin ailelerine durumları hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

Hamas'tan Yorum

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, çatışmanın meydana geldiği bölgeyi hedef alarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mücahitlerimiz, Han Yunus şehrinin Ferrahin bölgesinin doğusundaki bir binada korunan siyonist kuvvetlerini anti-personel patlayıcı ile hedef aldı, patlama sonucu daha fazla ölen ve yaralanan oldu" ifadelerine yer verildi.

Askeri Ekipman Kaybı

Yapılan açıklamada, ayrıca bölgede bulunup Yasin-105 füzesi ile imha edilen bir İsrail D-9 askeri buldozeri olduğu bildirildi. Ferrahin bölgesinde sızma girişiminde bulunan siyonist güçlerle çatışmaların sürdüğü de vurgulandı.

Patlayıcılar ve Zayiat

İlgili açıklamada, Refah'ın doğusundaki Zalata bölgesinde meydana gelen iki ayrı patlayıcının infilak etmesi sonucu yine İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.