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İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmalarda İki Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerini kaybetti. Ölü sayısı 747'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:29
İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmalarda İki Askerini Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de İki Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda iki askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin tank birliğinde görevli olduğu belirtildi.

Ölü Sayısı Arttı

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 7 Ekim 2023'te başlamasından bu yana, İsrail ordusunun kayıpları artarak toplam 747 askere ulaştı. Bu süreçte yaralanan asker sayısının ise 4.969 olduğu bildirildi. Resmi verilere göre, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki operasyonlarında da çatışmalarda kayıplar yaşandı.

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