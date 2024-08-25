İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmalarda Kayıplarını Açıkladı

İsrail Ordusu Gazze'de Asker Kayıplarını Duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen çatışmalarda bir askerinin öldüğünü ve bir diğerinin de ağır yaralandığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, 20 yaşındaki Çavuş Amit Tsadikov'un, Gazze'nin güneyinde gerçekleştirilen çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ağır Yaralanan Asker

Bunun yanı sıra, Gazze'nin güneyindeki başka bir çatışmada bir askerin ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı. 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden operasyonlar sırasında ölen toplam asker sayısının 334'e, yaralanan asker sayısının ise toplamda 4 bin 358'e ulaştığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, kayıpların artması endişe veriyor.