İsrail Ordusu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine Saldırdı

İsrail'den Gazze Şeridi'ne Saldırı: El-Ehli Baptist Hastanesi Hedef Alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni topçu ateşiyle hedef aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu saldırı, bölgede sağlık hizmetlerinin kritik bir noktada bulunduğu bir dönemde gerçekleştirildi.

Hastane, 27 Aralık 2023'te İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni yakıp hizmet dışı bırakmasının ardından, Gazze'nin kuzeyindeki tek sağlık merkezi olarak kalmıştı. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini daha da derinleştirmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan baskın sonrası, Gazze'deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesinin sağlık hizmetine ihtiyaç duyan Filistinliler için bir 'ölüm cezası' olduğunu vurgulamıştı. DSÖ, sağlık hizmetlerinin korunması ve bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 484 Filistinli hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının arasında 17 bin 492 çocuk, 11 bin 979 kadın bulunuyor. Saldırılarda 108 bin 90 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bilgisi gelirken, sivil altyapının hedef alınması ise büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.