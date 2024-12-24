İsrail Ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi Çevresindeki Saldırıları Tamamladı

İsrail Ordusu, Endonezya Hastanesi Çevresine Yönelik Saldırıları İlan Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesi çevresine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların tamamlandığını açıkladı. Saldırılar, orduya ait X sosyal medya hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Saldırı Detayları

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresine, iç istihbarat birimi Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar düzenlendiği belirtildi. Saldırıların, 162. Tümen komutasındaki Givati Tugayı güçlerinin almış olduğu istihbarat bilgileri doğrultusunda pazartesi gecesi başlatıldığı ifade edildi.

Bölgedeki Durum

Bölgedeki silahlı kişilerin ve onlara ait altyapının bulunduğu yönünde istihbarat alındığı ileri sürüldü. Saldırılar sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin alıkonulduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin zırhlı araçlarla Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresine ilerlediğini ve yoğun hava saldırıları ile bölgeye ateş açtığını bildirdi. Bu yoğun ateş altında, hastanede kalan sağlık personeli, hastalar ve sığınmacılar tahliye edilerek Gazze kent merkezi'ne yönlendirilmek zorunda kalındı.