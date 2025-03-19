İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilere Göç Tehdidini Yeniden Tekrarladı

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilere yönelik göç tehdidini yineleyerek yeni saldırılar hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:09
İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilere Göç Tehdidini Yeniden Tekrarladı

İsrail Ordusu'ndan Göç Tehdidi

İsrail ordusu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ile güneydeki Han Yunus'un Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide mahallelerinden zorla göç etmeleri adına yaptığı tehditleri yineledi.

Uçaklardan Broşür Dağıtımı

İsrail ordusuna ait uçaklar, Beyt Hanun, Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide bölgelerine göç etmeleri gerektiğini belirten broşürler attı. Bu broşürlerde, "Hamas'ın hedef alınacağı" ifadesiyle şiddetli bir saldırı sürecinin başlayacağı vurgulandı.

Tehdit ve Harita

İsrail ordusu, Filistinlilerin göç etmeleri gereken bölgeleri içeren bir harita da yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce bu haritayı sosyal medya üzerinde paylaşmıştı. Haritada, Gazze'ye dair stratejik bölgelerin ayrıldığını gösteren detaylar yer almakta.

Güvenli Bölgelerin Yanıltıcılığı

İsrail ordusu, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında belirttiği "güvenli bölgelere", güneydekilere ise Han Yunus alanlarına göç etmeleri çağrısında bulunarak, bu bölgelerde kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağına dair uyarılarda bulundu. Söz konusu "güvenli bölge" olarak tanımlanan alanlara gerçekleştirilen saldırılar, bu iddiaların güvenilirliğini sorgulattı.

İnsani Kriz ve Yerinden Edilmeler

BM verilerine göre, Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, İsrail'in saldırıları sebebiyle yerinden edildi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların, zor koşullarda birkaç parça eşyalarıyla Gazze içinde yer değiştirmeleri, 21. yüzyıldaki insani manzaraları simgeliyor.

Güvenli Alan İddialarının Çöküşü

İsrail'in 15 ay boyunca süren saldırılarının sonucunda, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi, BM yetkilileri tarafından sıkça dile getirildi. 18 Mart'ta, ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yeni şiddetli saldırılar başlatarak, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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