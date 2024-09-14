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İsrail Ordusu Gazze'deki Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı; sağlık durumu endişe verici.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:07
İsrail Ordusu Gazze'deki Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Alıkonulan Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde düzenlediği askeri operasyonlar sırasında alıkoydukları 9 Filistinliyi serbest bıraktı.

Serbest Bırakmanın Ardından Yaşananlar

Alınan bilgilere göre, Refah'taki Kerem Ebu Salim kapısından serbest bırakılan bu bireyler, Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık Sorunları ve İşkence İddiaları

Hastanede görevli doktorlardan edinilen bilgiye göre, serbest bırakılan kişilerde kötü beslenme, aşırı yorgunluk ve sağlık sorunları gözlemlendi. Ayrıca, vücutlarında işkence izleri tespit edildi.

Negev Çölü ve Gözaltı Merkezleri

Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilerin getirilip tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi, 7 Ekim tarihinden bu yana, kadınlar, çocuklar, sağlık çalışanları ve sivil savunma personeli dahil olmak üzere binlerce kişinin maruz kaldığı kötü muamele ve çeşitli taciz olaylarıyla tanınmaktadır.

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