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İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneden Çekildi

Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nde geriye ölüler ve yıkım bırakan İsrail ordusu, bölgeden ayrıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:16
İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneden Çekildi

İsrail Ordusunun Çekilişi ve Etkileri

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden geri çekilmesi, bölgedeki kaosun boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çekilmenin ardından geride çok sayıda ölü ve yıkım kaldığı bildirildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, çekilme sırasında hastane çevresinde büyük bir tahribat meydana geldi. Hastanenin bahçe duvarı ve çevresindeki alanlar, buldozerlerle yerle bir edildi. İsrail ordusunun, hastane içindeki çadırları da yıktığı ifade edildi.

Hasta ve Yaralılar için Zorlu Koşullar

İsrail ordusu, hastaneye düzenlediği baskın süresince burada bulunan hasta, yaralı ve yerinden edilen insanları da zor durumda bıraktı. Bu süreçte, iki gün boyunca aç, susuz ve ilaçsız kalan kişiler, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Filistin Hükümetinin Açıklaması

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, son 22 günde gerçekleştirilen İsrail saldırılarında en az 820 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu açıklama, bölgede yaşanan insanlık dramının boyutlarını ortaya koyuyor.

Gazze'deki durum, uluslararası toplum için ciddi bir kaygı kaynağı olmaya devam ediyor. Hayatın normale dönmesi için acil yardım ve destek çağrıları artmaktadır.

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