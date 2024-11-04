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İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneleri Hedef Aldı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu, hastanelere düzenlediği saldırılarda çocukların yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 00:38
İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneleri Hedef Aldı

İsrail Ordusunun Gazze Üzerindeki Saldırıları

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan üç hastaneye gerçekleştirdiği saldırılarda bazı çocukların yaralandığı bildirildi.

Hastanelerde Yaralanmalar ve Hasar

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Burş, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini hedef aldığını belirtti.

Burş, Kemal Advan Hastanesi'nin elektrik jeneratörleri ve su tanklarının zarar gördüğünü, yenidoğan ünitesindeki bazı çocukların yaralandığını aktardı.

Uluslararası Kuruluşlardan Destek Talebi

Hastanelerin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin heyeti tarafından ziyareti esnasında hedef alındığına dikkat çeken Burş, İsrail'in sağlık sistemini çökertmeye çalıştığını vurguladı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaralı çocuklardan birinin durumunun kritik olduğunu ifade ederken, hastanede 19'u çocuk, 4'ü yenidoğan olmak üzere toplamda 120 hasta ve yaralı bulunduğunu belirtti.

El-Avde Hastanesi'nin Çağrısı

El-Avde Hastanesi yönetimi, DSÖ ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden acil tıbbi malzeme ve yakıt temin etmeleri yönünde bir çağrıda bulundu. Açıklamada hastaneye 5 Ekim'den bu yana yakıt girişi olmadığını ve mevcut stokların tükenmek üzere olduğu bildirildi. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil ilaç, tıbbi malzeme, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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