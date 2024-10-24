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İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni hedef alarak sağlık hizmetlerini engelliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:10
İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusu, Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirilmiştir. Saldırının ardından hastane kuşatma altına alınmış, hasta ve yaralıların tahliyesine izin verilmediği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastanenin üst katlarına ateş açtığını aktarmıştır. Burş, hastanenin çevresindeki evlerin de yoğun bombardımana maruz kaldığını vurgulamıştır.

Panik İçindeki Hastalar

Hastane içerisinde 160'tan fazla hasta ve yaralının, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle büyük tehlike altında olduğu ifade edilmiştir. Burş, bu saldırıların hastalar üzerinde büyük korku ve panik yarattığını belirtmiştir.

Hastane Müdüründen Açıklama

İsrail'in saldırıları nedeniyle Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yoğun bakım ünitesinde ciddi hasar meydana geldiğini söylemiştir. Ebu Safiyye, hastaların tahliye edilmesine veya hastaneye tıbbi malzeme girişine izin verilmediğini aktarmıştır. 15 hastanın acil ameliyat gereksinimi olduğuna ancak tıbbi imkânların yetersizliği nedeniyle herhangi bir işlem yapılamadığını ifade etmiştir.

Filistinlilerin Tahliyesi Planı

İsrail ordusu, 5 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenlemiş, 6 Ekim'de ise karasal operasyonlarına başlamıştır. Bu operasyonun, İsrail basınında kendisine yer bulan "generallerin planı" olarak bilinen ve Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye etmeyi öngören planla ilgili olduğu düşünülmektedir.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilerin belirtilen bölgeleri boşaltmasını istemiştir. Söz konusu haritanın, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini hedefleyen planla benzerlik taşıdığı ifade edilmiştir.

İsrail hükümeti, geçtiğimiz ay basında yer alan plana ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN, eylül ayında kabinenin bu planı incelediğini duyurmuştur.

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