İsrail Ordusu Gazze'deki Kaybını Açıkladı

İsrail Ordusu'ndan Gazze Açıklaması

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonlar devam ederken, çatışmalarda bir subay daha hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, toplam ölü sayısı 702'ye yükseldi.

Ölen Subayın Kimliği

Ordudan yapılan duyuruda, 9207. Tugay üyesi 36 yaşındaki yedek subay Shlomo Yehonatan Hazut'un, Gazze'nin orta kesiminde gerçekleşen çatışmalarda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yaralı Asker Sayısı

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaralanan asker sayısının 4,387 olarak kaydedildiği ifade edildi. Bu rakamın 2,254'ü ise Gazze'deki kara saldırılarında meydana geldi.

Gerçek Veriler Üzerine Eleştiriler

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana asker kayıplarına dair gerçek verileri gizlemekle suçlanıyor. Bu durum, çatışmaların ortasında daha fazla tartışmaya yol açmakta.