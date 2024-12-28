İsrail Ordusu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nü Alıkoydu

İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yer alan Kemal Advan Hastanesini hedef alarak hastalar ve sağlık personeli üzerinde çatışma sürdürmeye devam ediyor. Müdür Hüsam Ebu Safiyye ile birlikte çok sayıda sağlık çalışanı, uğradıkları baskın sonucunda alıkonuldu.

Hastanede Yaşanan Kaos

Gazze Sağlık Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada, “İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu ve diğer sağlık personelini soruşturma amacıyla bir merkeze götürdü” ifadelerine yer verdi. Olayın ardından hastane yetkilileri, İsrail ordusunun hastanedeki bazı bölümleri ateşe vererek, buradaki kişiler üzerinde silah zoruyla tahliye girişiminde bulunmasından kaynaklanan hayati tehlikedeki hastaların durumuna dikkat çekti.

Endonezya Hastanesi'nin Korkunç Durumu

Bazı hasta ve yaralıların zorla taşındığı Endonezya Hastanesinin durumu içler acısı. Açıklamada, “Endonezya Hastanesi’ne zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar için geçen gece çok zor geçti. Su, elektrik, yiyecek ve malzeme olmadığı için büyük bir sıkıntı yaşıyorlar” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'nden hastaları tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesi'nin altyapısını da tahrip ettiği öğrenildi.

Hastalar İçin Acil Yardım Çağrısı

Açıklamada, Endonezya Hastanesi'nde yatan hastalar ve yaralılar için tüm kuruluşlara acil çözüm bulma çağrısı yapıldı.

Kemal Advan Hastanesi'nin Önemi

Kemal Advan Hastanesi, Gazze'nin en büyük sağlık hizmeti sağlayıcılarından biriydi ve 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan adını taşıyordu. Saldırılardan önce hastane, 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti vermekteydi.

Üzücü İstatistikler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, 45 bin 436 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadındır. Halen enkaz altında binlerce cesedin bulunduğu belirtilirken, sivillerin yoğunlaştığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınmakta ve bu durum ciddi bir insani krize neden olmaktadır.