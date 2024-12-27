İsrail Ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne Baskın Düzenleyip Yangın Çıkardı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek hastanenin bazı bölümlerini ateşe verdi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, ordunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde hastaneyi kuşattığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, saldırılara ve tehditlere rağmen hastaneden ayrılmayı reddetti. İsrail güçleri, hastane personeli ile hastaları zorla avluya çıkararak içeriye girip, ameliyathane, laboratuvar ve acil servis gibi kritik bölümleri ateşe verdi.

Yangının hızla diğer binalara yayıldığını belirten hastane kaynakları, yangının söndürülmesinin imkansız hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail ordusunun oksijen kaynaklarını kesmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesindeki bazı hastaların hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastane Müdürü ve Hastaların Akıbeti Belirsiz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, durumu değerlendirerek, "İşgalci (İsrail), suçlarını taçlandırarak Kemal Advan Hastanesi'ni yok etti." açıklamasında bulundu. Hastané yöneticisi ile iletişimlerin kesildiği ve hastaların akıbetinin belirsiz olduğuna vurgu yapıldı.

Samimi bir acı olarak, hastanedeki bazı hastaların daha önce hizmet dışı kalan Endonezya Hastanesi'ne zorla nakledildiği bildirildi. Hastanenin kuşatma altında bulunan koşulları nedeniyle, hastaların kıyafetlerinin çıkarılması ve aşırı soğukta dışarıya zorlanması dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'nin Kuzeyini Yok Etme Planı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmek amacıyla sürekli olarak tahliye emirleri yayımlıyor. Yorumlar, bu durumun, "Generallerin Planı" adı verilen stratejinin bir parçası olduğu yönünde. Bu plan, Filistinlileri bölgeden tahliye etmeyi ve ardından gıda, yakıt ve temiz su girişlerini engellemeyi amaçlıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 108 bin 38 olarak kaydedildi. Bölgedeki sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu ve enkaz altında binlerce insanın bulunduğu bildiriliyor.