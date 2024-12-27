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İsrail Ordusu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine baskın düzenleyerek sağlık personeli ve yaralıları zorla dışarı çıkardı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:17
İsrail Ordusu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine Baskın Düzenledi

Güncel Durum: Kemal Advan Hastanesi'nde Baskın

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi. Bu operasyon sırasında sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkaran İsrail güçleri, hastaneyi kuşatarak acil yardım hizmetlerini aksattı.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yayımlanan habere göre, bir süredir kuşatma altında bulunan hastanenin müdürü Husam Ebu Safiyye ile iletişim kopmuş durumda. Hastane kaynakları, İsrail ordusunun sağlık personeli, hastalar ve refakatçileri dışarı çıkardıktan sonra içeriye girdiğini bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kemal Advan Hastanesi'nde yaklaşık 350 sağlık personeli ve çok sayıda yaralı bulunuyor. Ayrıca, sabah saatlerinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hastanenin arşiv bölümünde yangın çıktığı da bildirildi.

Baskın ve Sonrasında Olanlar

Hastane çevresinde gerçekleşen saldırılar sonucu, 5’i sağlık personeli olmak üzere en az 50 Filistinli hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalardaki kuşatma ve saldırılar nedeniyle bölge sivil altyapıdan yoksun kalmış durumda.

İsrail'in Gazze Planı

İsrail ordusunun bölgedeki baskı ve tahliye emirleri gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle Gazze'nin kuzeyini hedef alan bu faaliyetler, “Generallerin Planı” olarak adlandırılan strateji çerçevesinde yürütülüyor. Bu plan, Filistinlilerin kuzey Gazze'den zorla çıkarılması ve bölgenin gıda, yakıt ve su gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması olarak özetleniyor.

Sonuç olarak, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana yürüttüğü saldırılarda yaklaşık 45 bin 399 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Binlerce kişi hala enkaz altında kalırken, hastaneler ve eğitim kurumları dahil olmak üzere sivil yaşam alanları hedef alındı.

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