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İsrail Ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesini Kuşattı

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesini kuşatarak sağlık personeli ve yaralıların tahliyesini talep etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:36
İsrail Ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesini Kuşattı

İsrail Ordusu, Kemal Advan Hastanesini Kuşattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak, hastane içerisindeki sağlık personeli ve yaralıların dışarı çıkmasını istedi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, kuşatma Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesindeki hastaneye yönelik gerçekleştirildi.

Talep Edilen Tahliye Süreci

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'den, sağlık personeli ve yaralıları hastane önündeki meydana çıkarmasını talep etti. Hastane yönetimine 15 dakika süre veren İsrail askerleri, bu sürenin sonunda hastaneye baskın düzenlemeyi planlıyor.

Hastanedeki Durum

Türkiye'deki AA muhabirinin aktardığına göre, hastane içerisinde şu anda 350 sağlık personeli ve yaralı bulunuyor. Ancak hastane yönetimiyle iletişimleri kesildiği bilgisi ulaşıldı. İsrail ordusunun sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu hastanenin arşiv bölümünde yangın çıktığı bildirildi.

Geçtiğimiz Günlerdeki Saldırılar

İsrail ordusunun, hastane çevresine yönelik düzenlediği saldırılarda 5'i sağlık personeli olmak üzere en az 50 Filistinli hayatını kaybetmişti. Uzun süredir kuşatma ve saldırılar altında tutulan bölge, büyük bir insani krizin eşiğinde.

İsrail'in Planları ve Tahliyeler

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı kapsamında sık sık tahliye emirleri yayımladığı belirtiliyor. Bu tahliye emirleri, Filistinlileri zorla yerlerinden etme amacı güttüğü ve 'Generallerin Planı' olarak adlandırılan bir strateji çerçevesinde uygulandığı yorumları yapılıyor.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 399 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca 107 bin 940 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Sivil altyapı da, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılarla tahrip ediliyor.

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