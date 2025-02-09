İsrail Ordusu Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan Çekildi

İsrail ordusunun, Hamas ile ateşkes anlaşması doğrultusunda Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi. Gazze'den gelen görüntüler, İsrail ordusunun bu koridordan geri çekilmesinin ardından, Filistinlilerin yaya ve araçlarıyla koridor üzerinden ilerlediklerini göstermekte.

Resmi Açıklama Bekleniyor

İsrail ordusunun konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, AA muhabirine verdiği bilgide, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Netzarim Koridoru Hakkında Bilgiler

Netzarim Koridoru, İsrail ordusunun Gazze'deki kara işgaline başladığı Kasım 2023'te, Gazze'nin ortasında uzanan bir hattı işgal ettiğini açıklamasıyla önem kazandı. Bu koridorda, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden işgalin bir sonucu olarak 600 kadar yapı yok edilirken, Filistinli sivillerin isyanları sonucunda bu bölge, bir geçiş alanı olarak önemli bir stratejik konum kazandı.

Filistinlilerin Durumu

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen kara saldırılarını artırması, Filistinlilerin güneyde güvenli bir bölge arayışına zorlanmasına neden oldu. Bu süreçte, Netzarim Koridoru, Filistinlilerin İsrail ordusunun hedefinde kalarak güneye geçmek zorunda kaldığı bir alan haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Filistinlilerin bu hat üzerinde geçiş yaparken maruz kaldıkları saldırıları belgelemekte.

Netzarim 'Ölüm Koridoru'

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'de işgali yürütmekte olan İsrail askerleri, Netzarim Koridoru'nu 'ölüm alanı' olarak nitelendiriyor ve bu bölgeye yaklaşanların, hedef alındığını bildirmişti. İsrail askerleri, hedef almakla suçladıkları 200 Filistinliden sadece 10'unun Hamas üyesi olduğunu ifade etmişlerdi.

Ateşkes Anlaşması Çerçevesinde Çekilme

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının altı haftalık birinci aşamasında, İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi, anlaşma gereği bekleniyordu. Bu kapsamda 27 Ocak'ta, Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açıldı.