İsrail Ordusu Gazze'deki Sığınma Alanını Bombaladı

İsrail, Gazze'de Bir Okulu Bombaladı

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda 5'i çocuk, 8 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan İbn el-Heysem Okulu, İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda 5 çocuk ve 2 kadın dahil toplam 8 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi ağır yaralandı.

Sağlık Durumu ve Yaralılar

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri el-Ehli Baptist Hastanesine götürülürken, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğu bildirildi. Saldırının ardından, görgü tanıkları okulun üst katına düşen roketlerin büyük bir yıkıma neden olduğunu belirttiler.

Önceki Saldırılar ve Genel Durum

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda birçok okul ve sivil altyapı hedef alınmış durumda. 11 Eylül'de Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cauni Okulu'na yapılan saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu saldırılar sonucunda 6 BM personelinin de ölü olduğunu belirtti.

Sonuçlar ve İnsani Kriz

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda en az 41 bin 272 Filistinli öldü. Bu sayı içinde 16 bin 795 çocuk, 11 bin 378 kadın bulunuyor. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor ve halkın barındığı bölgeler sürekli hedef alınıyor, bu da sivil yaşamı tehdit ediyor.