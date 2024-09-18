DOLAR
34,09 -0,08%
EURO
37,93 0,04%
ALTIN
2.819,5 -0,17%
BITCOIN
2.030.340,32 0,89%

İsrail Ordusu Gazze'deki Sığınma Alanını Bombaladı

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula yaptığı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, yaralılar arasında çocuklar da var.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:05
İsrail Ordusu Gazze'deki Sığınma Alanını Bombaladı

İsrail, Gazze'de Bir Okulu Bombaladı

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda 5'i çocuk, 8 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan İbn el-Heysem Okulu, İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda 5 çocuk ve 2 kadın dahil toplam 8 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi ağır yaralandı.

Sağlık Durumu ve Yaralılar

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri el-Ehli Baptist Hastanesine götürülürken, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğu bildirildi. Saldırının ardından, görgü tanıkları okulun üst katına düşen roketlerin büyük bir yıkıma neden olduğunu belirttiler.

Önceki Saldırılar ve Genel Durum

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda birçok okul ve sivil altyapı hedef alınmış durumda. 11 Eylül'de Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cauni Okulu'na yapılan saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu saldırılar sonucunda 6 BM personelinin de ölü olduğunu belirtti.

Sonuçlar ve İnsani Kriz

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda en az 41 bin 272 Filistinli öldü. Bu sayı içinde 16 bin 795 çocuk, 11 bin 378 kadın bulunuyor. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor ve halkın barındığı bölgeler sürekli hedef alınıyor, bu da sivil yaşamı tehdit ediyor.

İLGİLİ HABERLER

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Sivas'ta Yangın Felaketi: Ev ve Hayvan Barınakları Zarar Gördü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pastanede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
4
İngiliz Askerleri Kosova'ya Tatbikat İçin Ulaştı
5
İkinci Nesil Starlink Uyduları Daha Güçlü Elektromanyetik Radyasyon Yaydığı Belirlendi
6
Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor