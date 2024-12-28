İsrail Ordusu Gazze'deki Tuzakları Uzaktan Kumandalı Araçlarla Patlatıyor

Gazze Şeridi'nde Patlama Sesleri Yükseliyor

İsrail ordusu, Filistinli direniş grupları tarafından Gazze Şeridi'nde kurulan tuzak ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek amacıyla uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü araçlar kullanıyor. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, dün Tel Aviv başta olmak üzere, İsrail'in çeşitli bölgelerinden gelen şiddetli patlama sesleri Gazze'den kaynaklandı.

Tuzakların Ortadan Kaldırılması İçin Yeni Yöntem

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tonlarca patlayıcıyla dolu uzaktan kumandalı eski zırhlı personel taşıyıcıları ile Filistinli gruplar tarafından kurulan tuzakları patlatmakta. Bu yöntem, güvenlik güçlerinin patlayıcı döşenmiş bölgeleri yok etme çabalarını destekliyor.

Ordunun, benzer bir stratejiyi daha önce güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine karşı da uyguladığı biliniyor. Bu durum, savaş alanında yeni taktiklerin ve teknolojilerin kullanımının giderek yaygınlaştığını gösteriyor.