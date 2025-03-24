İsrail Ordusu, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Ofisini Yanlışlıkla Vurduğunu İddia Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ofisi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırının "yanlışlıkla" olduğunu öne sürdü. İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, ordudan yapılan açıklamada, olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bazı şüphelilerin tespit edildiği ve tehdit algıladıkları gerekçesiyle bir binaya ateş açtıkları ifade edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığını ve yalnızca binada hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun yaptıkları tespitlerin yanlış olduğu kabul edilerek, söz konusu binanın Kızılhaç'a ait olduğunun bilinmediği iddia edildi. Kırmızı Hilal, saldırıyı şiddetle kınadı.

ICRC'den yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Refah kentindeki ofisinin hedef alınması sert bir şekilde kınandı. Tüm tarafların ofisin varlığı ve konumundan haberdar olduğu belirtildi ve saldırıda hiçbir personelin zarar görmediği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hedef alınan binanın çatısındaki Kızılhaç bayrağı dikkatleri çekti.

Ateşkesi İhlal Ederek Saldırılara Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. Ateşkesin ihlali sonrası, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50.082'ye, yaralı sayısı ise 113.408'e yükseldi.

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı giderek artan askeri gücünü kullanacağını duyurdu. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmekte. Bu durum, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattı.

Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı siyasi hamleleri ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi gelişmelerin gölgesinde gerçekleştiği dikkat çekiyor.