İsrail Ordusu Gazze'deki Yıkımı Lübnan'a Taşıdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkıcı operasyonların ardından, şimdi de işgali altındaki Lübnan'ın güneyinde benzer bir yıkıma girişti.

Gazze'deki İnsani Kriz

7 Ekim 2023'te başlayan askeri harekât süresince, Gazze'de binlerce konutun yıkıldığı ve birçok kritik yapının hedef alındığı belirtildi. İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlerin yanı sıra camileri, okulları ve üniversiteleri de patlayıcı yerleştirerek tamamen yok etti.

Bu tahribat anlarını kayıt altına alan askerler, sosyal medya platformlarında bu görüntüleri paylaşarak tartışmalara yol açtı. Yıkım anlarında sevinç çığlıkları atan askerlerin tepkileri büyük tepki topladı ve Gazze'deki yıkım süreci hala devam ediyor.

Lübnan'daki Sonsuz Yıkım

Gazze'deki duruma benzer görüntüler, 30 Eylül'den bu yana İsrail ordusunun kara saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden geliyor. Yerel haber ajansları, İsrail'in şu ana kadar 37 beldenin ve 40 binden fazla konutun tamamen tahrip edildiğini belirtiyor.

Meys El-Cebel beldesinde çok sayıda evin bir anda patlayıcılarla havaya uçurulduğu anlar sosyal medyada yayımlanan bir videoyla ortaya çıktı. Görüntülerde, bir askerin patlamadan önce geri sayım yaptığı, ardından çok sayıda evin patlaması sonrası havaya uçtuğu açıkça görülüyor. Patlamanın ardından bölgeyi dumanlar kaplarken, İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları duyuluyor.

İnsan Kaybı ve Yaralanmalar

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, Lübnan'da 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplamda 3 bin 2 kişi hayatını kaybetti ve 13 bin 492 kişi yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze'deki yıkım politikasını Lübnan'a taşıması, uluslararası toplumu ciddi endişelere sevk etmektedir.