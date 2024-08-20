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İsrail Ordusu Gazze'den Alıkoyduğu Filistinlileri Serbest Bıraktı

23 Filistinli, sağlık sorunlarıyla birlikte serbest bırakılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:10
İsrail Ordusu Gazze'den Alıkoyduğu Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail Ordusu Gazze'de 23 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 23 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında 2 kadının da bulunduğu bildirildi.

Serbest Bırakılanların Sağlık Durumu Kötü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nasır Hastanesi'ne getirilen Filistinlilerin sağlık durumlarının kötü olduğu ifade edildi. Serbest bırakılan Filistinliler, Gazze'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı aracılığıyla Han Yunus bölgesine ulaştı.

Alıkoyma Süreci ve Diğer Filistinlilerin Akıbeti

İsrail'in 27 Ekim 2023'te başlattığı kara saldırıları sırasında çok sayıda Filistinli alıkoyuldu. Alıkoyulanların bir kısmı serbest bırakıldı, ancak diğerlerinin akıbeti hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Gazze'deki Durum ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail ordusu, saldırılar sırasında çocuklar, kadınlar ve sağlık çalışanları dahil olmak üzere binlerce Filistinliyi alıkoydu. Daha önce serbest bırakılanların sağlık durumları ise dikkat çekici bir şekilde kötüleşti ve çoğunun işkenceler gördüğü bildirildi.

İnsani Kriz ve Zarar Gören Altyapı

İsrail'in saldırıları sonucunda 7 Ekim 2023'ten itibaren 40,173 Filistinli yaşamını yitirdi ve 92,857 kişi yaralandı. Enkaz altında hala birçok cesedin bulunduğu belirtilirken, sivil altyapılar da yoğunlaşan saldırılar nedeniyle tahrip olmaktadır.

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