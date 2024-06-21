İsrail Ordusu Gazze'den çekilmek istiyor! Netanyahu'nun planları farklı

NETANYAHU'NUN SAVAŞ STRATEJİSİ



Harel, Netanyahu'nun Donald Trump'ın gelecek kasım ayında ABD Başkanı seçileceği umuduyla beklediğini belirtti. Netanyahu'nun nihai amacının siyasi olarak hayatta kalmak olduğunu vurgulayan Harel, Başbakan'ın uzun sürecek bir savaş yürütmenin ülkeye etkilerini önemsemediği ifadelerinde bulundu.

İSRAİL ORDUSU VE KAMUOYU



Harel, İsrail ordusunun kuzeyde büyüyen savaşa odaklanmak için güçlerini ve kamuoyunu Gazze'deki çatışmanın sona ermesine hazırladığını söyledi. Ancak Netanyahu'nun, İsrail ordusu, protestocular, ABD Başkanı Joe Biden ve yoluna çıkan herkese karşı dar görüşlülük, sloganlar ve kötü niyetli suçlama oyunlarından oluşan bir siyasi ağına hapsolduğunu ifade etti. İsrail ordusunun, Hamas'ı tam bir yenilgiye uğratmak şöyle dursun, ABD kısıtlamaları altında Refah'taki taarruz eylemini tamamlayarak bir sonuç ilan etmek istediğini belirtti.

ESİRLER KONUSUNDA BELİRSİZLİK



İsrailli esirler konusunda şu anda ordunun elinde ümit verici bir haber olmadığını vurgulayan Harel, ne esirlerin evlerine geri döndürülmesi ne de Hamas'ın yenilgiye uğratılması için ufukta herhangi bir tarihin belirmediğini aktardı. Ordunun bakış açısını bilen Netanyahu'nun bunu kabul etme eğiliminde olmadığını, Hamas'a karşı kapsamlı saldırıların ne pahasına olursa olsun devam edeceğini açıklamayı sürdürdüğünü belirtti.

SAVAŞIN İNSANİ BOYUTU



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.