İsrail Ordusu, Gazze'den Fırlatılan Rokete Müdahale Etti

İsrail Ordusu Rokete Karşı Müdahale Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden bir Yahudi yerleşim alanına doğru atılan bir roketi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ordunun resmi açıklamasına göre, sirenlerin çalmasıyla birlikte Hava Kuvvetleri devreye girdi.

Roketin Kaynağı Bilinmiyor

Açıklamada, roketin Gazze'nin hangi bölgesinden fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bunun yanı sıra, İsrail medyası, roketin etkisiz hale getirilmesi sonrası patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Filistinli Gruplardan Açıklama Yok

Şu ana kadar, Filistinli gruplardan roketin fırlatılmasına ilişkin sorumluluk üstlenen bir açıklama yapılmadı.