İsrail Ordusu Gazze İşgali İçin 'Ön Hazırlıklara Başladığını' Açıkladı

Ordu sözcüsü Adraee, Gazze'de yoğun operasyon sürdüğünü bildirdi

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentine yönelik işgal saldırılarının "ön hazırlıklarına başladığını" duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, açıklamasını Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Adraee, açıklamada Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine ilişkin hazırlıklara değindi.

Adraee, Gazze'de Hamas'a yönelik "ağır darbeler indirdiklerini" iddia ederek, "savaşın bir sonraki aşamasına geçmek için çatışmaların sürdüğünü" belirtti.

Ordu sözcüsünün ifadeleri arasında, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış kesimlerinde yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz." cümlesi yer aldı.