İsrail ordusu Gazze işgalini genişletme hazırlığında: 36. Zırhlı Tümen kente girdi

İsrail ordusu Gazze'deki operasyonunu genişletme hazırlığında; 36. Zırhlı Tümen kente giriş yaptı. Önceki kara saldırılarında yaklaşık 70 bin asker yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:59
İsrail ordusu, Gazze kentine ek kuvvetler göndererek askeri operasyonlarını genişletme sinyali verdi.

Ordunun yazılı açıklamasına göre 36. Zırhlı Tümen, Gazze'de konuşlu kuvvetleri takviye etmek üzere kente girmeye başladı; ancak açıklamada ayrıntı verilmedi.

Geçmiş kararlar ve saldırı takvimi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş; ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

Ordu ayrıca 16 Eylül'de Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Kara saldırılarına iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail askeri kaynaklarına göre, Gazze kentinde yaklaşık 70 bin İsrail askeri bulunuyor.

