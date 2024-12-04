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İsrail Ordusu, Gazze'nin Beyt Lahiya Bölgesinde Filistinlileri Zorla Göç Ettiriyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Filistinlileri zorla göç ettirirken, bölgedeki yıkım gözler önüne seriliyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:09
İsrail Ordusu, Gazze'nin Beyt Lahiya Bölgesinde Filistinlileri Zorla Göç Ettiriyor

İsrail Ordusu Beyt Lahiya'da Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail ordusu, saldırılarını artırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor. Yerel kaynaklar, İsrail'in bahsi geçen bölgede yoğun hava saldırıları düzenlediğini ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları da topçu ateşleriyle hedef aldığını bildirdi.

Saldırıların Ardından Göç Başladı

Saldırıların ardından, birçok Filistinli, İsrail askerleri tarafından göç etmeye zorlandı. Al Jazeera muhabiri Enes El-Şerif'in aktardığına göre, İsrail askerleri, insansız hava araçları aracılığıyla Beyt Lahiya'daki Filistinlilere sığındıkları merkezleri terk etmeleri için uyarılar yaptı. Şerif, binlerce kişinin zorla göç ettirildiğini belirtti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, çoğunluğu kadın ve çocuk olan yüzlerce Filistinlinin, yıkıntılar arasında Beyt Lahiya'dan göç ettiği görülüyor. Göç edenlerin yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla bölgeden ayrıldığı, ayrıca Beyt Lahiya'dan yükselen siyah dumanların da kaydedildiği biliniyor.

Göç Ettirme Planı: "Generallerin Planı"

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı, 6 Ekim'de yeniden başlatılan kara saldırılarıyla gündeme geldi. Bu plan doğrultusunda, İsrail, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesini hedefliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, bölgede boşaltılması gereken alanların haritasını ve Filistinlilere Gazze'nin güneyine gitmeleri için çağrıda bulundu.

Generallerin Planı Ne Öngörüyor?

"Generallerin Planı", Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi ve bölgenin kuşatılması gibi adımları içermekte, gıda, yakıt ve suyun girişine izin verilmemesini öngörmektedir. Bu durum, silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" ikilemiyle karşı karşıya kalmalarına ve bölgeyi terk etmeyenlerin ise "düşman unsur" olarak değerlendirilmesine neden oluyor.

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