İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeybatısını Boşaltmalarını İstedi

İsrail Ordusu'ndan Boşaltma Uyarısı

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısındaki D1 ve D3 bölgeleri ile En-Nasr, El-Avde ve El-Murabıtın mahallelerinde yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, bu uyarının bir saldırı öncesi olduğunu belirtti.

Roket İddiaları ve Boşaltma Talebi

Adraee, bu bölgelerden İsrail'e roket atıldığını öne sürdü ve halkın Gazze kent merkezine gitmelerini istedi. Ayrıca, uyarının ardından söz konusu bölgenin haritasını da paylaştı.

Boşaltılması istenen bölgede, binlerce Filistinlinin yanı sıra çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş kişiler de bulunmakta.

Roket Fırlatmaları ve Saldırılar

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yeni bir saldırı başlatıldığına dair bilgiler geliyor. Ordu, bölgeden 5 roketin fırlatıldığını, bunlardan üçünün imha edildiğini, ikisinin ise boş bir alana düştüğünü iddia etti.

Öte yandan, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaklaşık 45 bin 514 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın. Yaralananların sayısı ise 108 bin 189 olarak bildiriliyor. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu ve sivil altyapıların hedef alındığı da ifade ediliyor.

Bu durum, bölgede büyük bir insani krize yol açarken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor.