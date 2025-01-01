İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyinde Yeni Tahliye Emri Yayınladı

İsrail ordusu, sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesi için yeni bir tahliye emri yayımladı. Bu emir çerçevesinde, bölgedeki halkın zorla yerinden edilmesi hedefleniyor.

Ordu Sözcüsü Açıklama Yaptı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların derhal bölgeyi terk etmesi gerektiğini bildirdi. Adraee, bu kişilerin Gazze kent merkezine gitmelerini önerdi.

Boşaltılması Gereken Bölgeler

Yayımlanan haritada, boşaltılması istenen bölgelerde binlerce Filistinli bulunuyor. Bu grupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve yeni bir yaşam kurmaya çalışan Gazzeliler de yer alıyor.

Önceki Tahliye Emirleri

Daha önce Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Bureyc Mülteci Kampında kalanların da, yeni yılın ilk saatlerinde benzer bir tahliye emriyle bölgeyi terk etmeleri istenmişti.

Yeni Yılda Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği yeni yıl saldırılarında, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 20 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.