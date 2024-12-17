İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Dönüşü Engelleme Planları Yapıyor

İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyindeki Dönüşleri Engellemeyi Amaçlıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde göçe zorladığı Filistinlilerin evlerine dönüşünü engelleme planları yaptığı bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, özellikle Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerinden tehcir edilen ailelerin geri dönüşünü önlemek için çeşitli stratejiler geliştiriliyor.

Tehcir ve Askeri Operasyonlar

Gazze'nin kuzeyindeki askeri operasyonları yürüten 162. Tümen'in, bu bölgelerde yaklaşık 100 Filistinli savaşçının bulunduğunu düşündüğüne dair bilgiler verildi. Gazete, “İsrail ordusu, Gazze kentindeki 70 bin Filistinlinin 65 binini tehcir etti ve geriye kalan birkaç bin kişinin ise okullar ve sağlık merkezleri gibi alanlarda sığınma merkezi olarak kaldığını” belirtti.

Kuzeye Dönüşün Yasaklanması

Bölge sakinlerinin çoğunun, yıkılan evlerine dönüş izni alıp alamayacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. Tel Aviv’in, Gazze kentinden geçen yıl güneye göç ettirilen bir milyon insanın geri gelmesini engellediği, ve o tarihten bu yana kuzeye dönüşlerine izin verilmediği ifade ediliyor.

Gelecek Stratejileri ve Etkileri

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini parçalayarak metruk bırakma olasılığı, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerindeki sakinlerin evlerine dönüşünü engellemeyi hedefliyor. Haberde, ordunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini aşamalı olarak ve sistematik bir şekilde insansızlaştırabileceğine dikkat çekiliyor.

Ölü Sayıları ve Sivil Altyapının Tahribatı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17,492'si çocuk ve 11,979'u kadın olmak üzere 45,059 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, 107,041 kişi de yaralandı. Yıkımın büyüklüğü, enkaz altında binlerce ölü olduğu bilgisini de beraberinde getiriyor. Sivil altyapının da hedef alındığı saldırılarda hastane ve eğitim kurumları ciddi şekilde tahrip ediliyor.